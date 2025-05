Lo dico

Sono due giorni che cerco di prenotare una Moc per il Policlinico con il numero verde, ho fatto circa 80 telefonate, ho chiamato l’Urp per chiedere aiuto mi hanno detto di insistere, sono sfinita.. Andrò a pagamento per un servizio migliore. Vi pare normale?

