Catania: abbattuto albero secolare in piazza Risorgimento

Lo dico

Io mi chiedo perché abbattere un albero secolare che stava lì da molto prima che io nascessi, anzi forse oltre i cento anni, e che non era ne malato ne morto. In estate dava un’ombra meravigliosa che copriva almeno metà piazza, donava frescura e al tempo stesso ossigeno, in una zona nevralgica come quella dove abito io, dove il tasso di anidride carbonica è quello dei gas di scarico delle macchine è altissimo. Che fastidio dava quell’albero? Io abito qui da sempre e da piccola ricordo che tutto il Corso Indipendenza, a partire da piazza Risorgimento fino a piazza Eroi D’Ungheria era un lunghissimo, meraviglioso e molto d’effetto, viale alberato, sembrava di vivere in campagna anziché in città. Adesso, con oggi, è stato abbattuto l’ultimo grande albero di questo viale immenso e con lui anche i miei ricordi d’infanzia…

