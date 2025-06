Catania. Abuso delle strisce blu in Via Garibaldi: residenti impotenti

Lo dico

Ogni giorno, in Via Garibaldi, si assiste a una pratica deplorevole: alcuni esercenti escogitano ogni tipo di stratagemma per occupare indebitamente le strisce blu, destinate alla sosta regolamentata. Noi residenti siamo costretti a subire questa situazione, impotenti di fronte a tale sopruso. La questione, purtroppo, è ben più grave di un semplice disagio: l’assenza di posti auto disponibili, causata da queste occupazioni abusive, potrebbe innescare spiacevoli alterchi tra i cittadini, degenerando in scontri sia verbali che fisici. Ci auguriamo vivamente che tali episodi non si verifichino, ma è legittimo chiedersi: se dovesse accadere una disgrazia, chi ne sarebbe responsabile? Ovviamente, la responsabilità ricadrebbe su coloro che sono preposti ai controlli e che, di fatto, non li eseguono. È vergognoso che tutto questo avvenga in una via così centrale e significativa come Via Garibaldi, situata proprio di fronte al Duomo di Catania. Questa situazione richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti per ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle regole.

