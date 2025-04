Catania: accumulo di rifiuti in via Livorno

Lo dico

Le foto qui sopra riportate mostrano una situazione di degrado e accumulo di rifiuti in via Livorno, angolo via Vecchia Ognina.Questa situazione di degrado crescente nel nostro quartiere è causata dall’accumulo incontrollato di spazzatura. Nonostante ci siano regole chiare sui giorni e gli orari per conferire i rifiuti, molti residenti della zona ignorano completamente queste indicazioni e abbandonano qualunque tipo di rifiuto tra cui anche mobili ed elettrodomestici in qualsiasi momento del giorno.L’area destinata esclusivamente alla raccolta dei rifiuti condominiali si è trasformata in una discarica a cielo aperto, invadendo il marciapiede e rendendo difficoltoso, se non impossibile, il passaggio dei pedoni. Il problema raggiunge il culmine il sabato, giorno in cui non sarebbe prevista alcuna raccolta, ma che invece si trasforma puntualmente nel momento peggiore della settimana per quantità e tipologia di rifiuti abbandonati.Questa situazione non solo è indecorosa, ma rappresenta un serio problema igienico-sanitario per chi vive nella zona.Si chiede quindi un intervento urgente da parte delle autorità competenti, e ci auguriamo che darete visibilità a questa situazione affinché si possano sollecitare controlli e sanzioni verso i comportamenti scorretti che stanno danneggiando l’intera comunità.

