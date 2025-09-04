Catania. Alberelli piegati al lungomare: urge intervento

Lo dico

Accanto alla nuova piattaforma del lungomare, di fronte al nautico, si osserva con rammarico la condizione degli alberelli recentemente piantati: molti di essi si presentano già piegati a causa di pali di sostegno evidentemente inadeguati. È fondamentale che l’ufficio preposto al verde pubblico intervenga con la massima celerità per risolvere questa problematica. Un intervento tempestivo è cruciale non solo per la salute delle giovani piante, ma anche per garantire un decoro adeguato all’area e preservare l’investimento fatto.

