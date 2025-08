Lo dico

Ci segnalano: “Buongiorno. Ci troviamo in via Androne, di fronte al civico 66, dove un albero sta invadendo gran parte del marciapiede, rendendo difficile il passaggio ai pedoni. Chiediamo al Comune di Catania di valutare la possibilità di intervenire per recuperare la piena fruibilità del marciapiede, magari potando i rami sporgenti che attualmente ostacolano il transito. Grazie per l’attenzione”

