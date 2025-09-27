Sfoglia il giornale

Catania, ancora in attesa la messa in sicurezza del muro di via Francesco Riso

Di Redazione |

A Catania continua a preoccupare la situazione del muro prospiciente la palestra di via Francesco Riso. Nonostante il costante andirivieni di persone nella zona, l’intervento di messa in sicurezza tarda ad arrivare. Residenti e frequentatori della palestra chiedono risposte rapide e concrete, temendo per l’incolumità pubblica in un’area così trafficata. Urge un intervento da parte delle autorità competenti per evitare rischi maggiori.

