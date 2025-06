Catania. Appello per Via Scarabelli: “Rimozione rifiuti e sicurezza pedoni”

Lo dico

Via Scarabelli, Catania. Una strada segnata da una sorte avversa, venuta al mondo priva di marciapiedi, una carenza strutturale fin dalla sua origine. A peggiorare la situazione, si osservano quotidianamente auto posteggiate in evidente violazione del codice stradale, occupando spazi cruciali e rendendo difficoltoso il transito.

Come un’ulteriore, sgradevole aggiunta al quadro, si presenta quello che potrebbe essere definito un “monumento alla strafottenza”: un cospicuo cumulo di materiale di risulta. Questo ammasso è il “retaggio” abbandonato di un vecchio cantiere edilizio, la cui attività è cessata ormai da tempo, per la semplice ragione che l’edificio interessato è stato completato e consegnato già da due anni.