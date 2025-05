Catania: area pubblica diventa “residenza” per Clochard

Lo dico

Segnalo questa situazione di degrado nello spazio spartitraffico di P.zza Giovanni XXIII° a Catania, incrocio C.so Martiri della Libertà con V.le della Libertà. È normale ledere il decoro urbano ed offendere la vista dei residenti e dei tantissimi turisti, creando fra l’altro pericolo per le macchine in transito? Ben venga che una persona si riposi in una panchina, ma non che stabilisca la propria residenza in un’area pubblica, fra l’altro uno spartitraffico, accatastando valigie, scatole, borse e quant’altro, strapieni di cose personali e cianfrusaglie varie, in barba a tutte le regole che vengono civilmente rispettate da tutti i residenti della zona che, fra l’altro, pagano tutte le tasse che vengono loro imposte. Stessa cosa vale per le tende montate in bella vista nell’area privata alle spalle di questo spartitraffico e attiguo alla stazione della Metro. Ho chiamato la Polizia Locale giorni addietro ma, a quanto sembra nulla è cambiato. Guai però a lasciare una macchina in divieto, perché si materializzano immediatamente per fare la multa. Penso che sia proprio il caso di collocare queste persone in aree più consone, dove non abbiano modo di ledere il decoro urbano. Caro Sindaco, Le ricordo che Lei amministra Catania, ma Catania non è Sua, è dei cittadini che vi abitano e dei turisti che la visitano e che insieme alle tante persone di fuori che giornalmente la transitano, la vivono. La prego di fare subito qualcosa per migliorarne subito la pulizia, la sicurezza ed il rispetto delle regole, in virtù dei poteri che ha in qualità di Amministratore, verificando tramite le Sue Posizioni Organizzative che tutti gli impiegati e gli operatori comunali facciano appieno il loro dovere, controllando giornalmente tutto e tutti, per il rispetto delle regole, anche quelle più basilari, senza bisogno di aspettare che lo faccia il cittadino onesto ed in regola con il pagamento delle tasse, a cui la pulizia e la sicurezza della città e il rispetto delle regole comuni, spettano di diritto. Grazie Signor Sindaco, nel caso decidesse di fare qualcosa di incisivo e concreto per la pulizia e la sicurezza di questa bellissima, amata e martoriata città.Da un cittadino civile ed in regola con il pagamento delle tasse

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA