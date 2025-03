Catania: auto in sosta vietata ostruiscono la visibilità in via Regina Bianca

Lo dico

Di seguito alcune foto di quello che accade in diversi momenti della giornata in Via Regina Bianca angolo Via Spoto. Attraversare la Via Regina Bianca venendo dalla Via Spoto è un pericolo per l’incolumità. Durante il giorno avvengono incidenti (che risultano ai Vigili Urbani in quanto intervengono vista la gravità) tutti dovuti alla mancata visione di Via Regina Bianca dovuta al posteggio di auto in prossimità dell’incrocio giorno e notte. Come vedete da una foto il motorino per attraversare deve sporgersi piano piano al centro della carreggiata, così anche per le auto per poter vedere se arriva qualche mezzo a velocità o non da via Regina Bianca.