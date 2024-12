Lo dico

Un lettore ci scrive: “In piazza Università in questo periodo, oltre ai mercatini di Natale sono presenti quattro bagni chimici, due ad angolo tra via Roccaforte e piazza Università e altri due tra via Euplio Reina e piazza Università. Sono WC nuovi, di color rosso natalizio, belli e chiusi con il lucchetto. Perché ?Forse così si evita che siano sporcati o magari si evita di doverli pulire?”

