Catania: banchine sudice in via Etnea

Di Redazione

Il video di un nostro assiduo lettore che mostra come le banchine di Via Etnea, una delle strade principali di Catania, versano in condizioni di degrado. La presenza di sporcizia, rifiuti e arredi urbani danneggiati deturpa l’immagine del centro storico, creando disagi per residenti e turisti. È auspicabile un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti per ripristinare la pulizia e il decoro di questa importante via cittadina, simbolo della bellezza e della storia di Catania.

