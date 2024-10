Catania, Barriera: « Il tratto chiuso di via Riccardo Quartararo visto da Largo Salvatore Seminara

Lo dico

Continua da anni e peggiora giorno dopo giorno la situazione che domina in via Riccardo Quartararo, nel quartiere di Barriera. Situazione che si fa drammatica nelle ore d’entrata e d’uscita della scuola …con le auto dei genitori che accompagnano o riprendono i propri figli.La strada è tombata, ma dietro la rete-cancello c’è la strada asfaltata con tanto di strisce bianche che evidenziano la carreggiata.Signor sindaco Trantino perché non si fa un giro da queste parti e realizza uno dei suoi famosi video?