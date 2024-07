Catania: basterebbe un piccolo gesto per fare la differenza

Lo dico

Siamo a Catania in piazza Mancini Battaglia, affacciata sul porticciolo di Ognina. È una panchina su cui sono state abbandonate due bottigliette, una di plastica contenente acqua e l’altra di vetro, che ha contenuto la classica birretta. Cosa ci racconta questa immagine? Proviamo a immaginare una coppietta che vi ha sostato godendo della vista delle tante imbarcazioni da diporto ancorate nella baia, e delle papere e cigni che scivolano tra di esse, su uno specchio d’acqua scintillante di riflessi colori danzanti. Hanno goduto della magia del posto e del momento, forse al tramonto, condividendo sensazioni poetiche e pensieri amorosi. Ma fattasi l’ora di andare che è successo? Lasciano le loro bottigliette sulla panchina vuota.