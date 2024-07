Catania «bella e impossibile»…

Lo dico

Nel 1986 Gianna Nannini pubblica il singolo tratto dall’album Profumo intitolato “Bello e impossibile” di certo non si riferiva alla nostra bella città, oggi, così come in passato, governata e amministrata da persone che promettono tanto mantengono poco o nulla. Potrei iniziare così questo articolo, oppure modificando il titolo potrei iniziare con: “Catania cronaca di un fallimento annunciato:”.A distanza di 20 giorni, sommersa dalla cenere vulcanica, Catania si risveglia ancora una volta beffata e presa in giro da chi ci governa. Un’amministrazione comunale assente ed incapace, che lascia a dir poco increduli sgomenti e sconcertati i propri cittadini. Annunciati più volte interventi straordinari mai effettuati o eseguiti in modo raffazzonato, finalmente in pompa magna si annuncia che dalle 00:00 alle 04:00 del 24/07/2024 verranno ripulite le strade di via Grasso Finocchiaro, via Timoleone, via Messina, via Principe Nicola e tante altre limitrofe. Così da buon cittadino modello, saputo che l’intervento sarebbe stato solo esclusivamente relativo alla carreggiata delle predette vie e non i relativi marciapiedi (come se fossero parte avulsa alla sede stradale), mi premuravo a parcheggiare l’auto lontano dalla propria abitazione, così come prescritto dagli avvisi affissi lungo le predette vie ed a ripulire i marciapiedi, nonché provvedevo pure a ripulire parte della strada, (sotto il marciapiedi), in modo da agevolare le operazioni “straordinarie di pulizia”. La mattina del 25/07/2024, certo di trovare la via Grasso Finocchiaro ripulita da questa fastidiosa ed insalubre cenere vulcanica, mio malgrado, appuravo che non era stata rimosso alcun grammo di cenere, chi era preposto a farlo, è passato fugacemente per la via Grasso Finocchiaro e con lo spazzolone meccanico spazzato solo la parte destra della strada, spostando la cenere verso il centro, tralasciando totalmente il lato sinistro della strada. Sarebbe stato forse più opportuno evitare questa “fatica” e “presa per i fondelli”. Da cittadino mi sento preso in giro, molto indignato e mi chiedo cosa ancora dovremmo attendere per vedere la nostra città ripulita in modo serio ed efficace? Egregio sig. Sindaco in Lei riponevo tanta stima e fiducia ma dopo i precedenti annunci emanati mai portati in esecuzione e che contrastano con quelli che continua ad emanare, posso con certezza affermare che siamo alla deriva. Mi auguro di poter cambiare idea di come si stia gestendo questa emergenza al fine di ridare dignità a noi cittadini ed alla stessa città di Catania.Capisco che la via Grasso Finocchiaro non è via Etnea, piazza Duomo o corso Italia (giornalmente ripulite con macchine spazzatrici), ma è anche vero che, non considerandomi un cittadino di serie B, pretendo che il servizio di raccolta cenere venga eseguito in modo professionale, celere ed efficace.