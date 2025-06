Catania: bolgia viaria in via Quartararo

Lo dico

In Via Riccardo Quartararo, nel quartiere Barriera, la strada è stata tombata da un privato con una rete metallica nel punto esatto dove c’è una delle sedi dell’Istituto Comprensivo Scolastico “ItaloCalvino”, la situazione viaria è una vera e propria bolgia.

nella foto di una residente una scena che non è un caso limite: a causa delle auto in doppia fila ha faticato parecchio per poter entrare la propria auto nel garage e, finalmente, rientrare nella propria abitazione dopo una giornata di lavoro.