Lo dico

Ci scrivono: ” Ore 21,40 di giovedì 11 luglio. Strada che collega Via Fontanarossa con la omonima Stazione Ferroviaria. Va e vieni di passeggeri per il marciapiede. Lungo la rete che recinta spazi ex militari un varco consente ad un branco di cani randagi di fare bella mostra di se abbaiando rabbiosamente. Un bel biglietto di presentazione per chi viene da fuori.”

