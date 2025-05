Catania: bus Amts deviati a causa di una voragine in “Piazza Umberto”

Lo dico

Quasi al centro della carreggiata di Piazza Ettore Majorana – per i catanesi da sempre Piazza Umberto – da alcuni giorni si è aperta una voragine, con un’apertura in superficie apparentemente piccolama visibilmente profonda.

Questa voragine sta impedendo il regolare transito dei bus dell’Amts dalla via Umberto, bus costretti a proseguire sulla via Etnea.Purtroppo, la direzione dell’Amts non si è “sforzata” per installare nelle fermate di via Umberto e in quelle interessate allo spostamento della corsa un cartello con le dovute comunicazioni.

Così, tante persone attendono il bus nelle fermate dove non passerà, mentre altre persone sono costrette a scendere in fermate lontane dalle proprie destinazioni.

Quindi, la cittadinanza, quella che paga il biglietto che recentemente ha subito un forte rincaro, è praticamente calpestata anche dalla nuova direzione dell’Amts!

La Federazione del Sociale-Asia Usb:

CHIEDE-rispetto per la cittadinanza che utilizza i mezzi dell’Amts;-rispetto per le lavoratrici e i lavoratori dell’Amts costretti a subire le modalità della gestione dell’azienda.