Lo dico

Via Oliveto Scammacca. Ogni giorno la stessa scena: passeggeri e autobus costretti a sostare per diversi minuti, bloccati da un furgone che scarica merce occupando la corsia riservata. È davvero accettabile che l’intera collettività paghi il prezzo di questa inefficienza? Possibile che non si riesca a trovare una soluzione più rispettosa del servizio pubblico e dei cittadini?

