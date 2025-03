Catania: cade dallo scooter a causa di un dosso non segnalato in piazza Risorgimento

Lo dico

Ieri 13 marzo alle ore 17 circa mentre percorrevo piazza Risorgimento con il mio scooter all’altezza del civico 20, sono incappato in un dosso non segnalato (come dovrebbe essere) nel quale al centro di esso c’era una crepa enorme! Inutile dire che sono caduto rovinosamente al suolo provocandomi distorsione e forse frattura (ancora in fase di valutazione visto che sono attualmente al pronto soccorso) ho chiesto l’intervento della polizia municipale che ha provveduto a fare i rilievi opportuni. Segnalo tutto questo con lo scopo di evitare a qualcun altro la mia stessa vicenda e allo stesso tempo espongo tutta la mia indignazione per le strade che abbiamo in questa città ovviamente complimentandomi con il sindaco e con tutta l’amministrazione comunaleMaurizio Ginebro

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA