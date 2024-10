Lo dico

Abito in via pietra dell’Ova e sento tutto il giorno questa bella musica. Ho già fatto le segnalazioni da vario tempo e mi hanno risposto che il comune non ha i mezzi e gli operai per risolvere il problema…mah!Le caditoie si trovano in via pietra dell’Ova dal civico 160 al civico 166 a Catania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA