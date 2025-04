Lo dico

Quando piove copiosamente il controviale di Corso Italia (lato sinistro verso piazza Europa), diventa un fiume in piena. Tutto questo perché le canalette di scolo sono intasate e l’acqua non drena, posto che in dette canalette nasce l’erba.Da circa dieci anni vivo in questo “quartiere ” e non ho visto ancora nessuna pulizia delle predette canalette

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA