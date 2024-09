Catania: cantiere stradale da attenzionare in via Tomaselli

Lo dico

Questo cantiere stradale in Via Salvatore Tomaselli autorizzato dal Comune di Catania, come dimostrerebbero le foto, non sembra affatto sicuro ne per i conducenti dei mezzi di trasporto ne per chi ci lavora.In particolare gli scavi profondi non sembrano adeguatamente protetti con strutture stabili, la segnaletica luminosa è fatta con candele per zanzare (ormai consumate), mancano gli adeguati cartelli che indicano gli scavi, i divieti di accesso e le transenne di fortuna sono ammalorate, forse utilizzate per la festa di Sant’Agata in quanto bruciate e ricoperte di cera. L’uso dei DPI non sempre viene rispettato.