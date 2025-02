Catania: caos e immondizia al centro storico

Lo dico

Capisco che in città ci stanno molti incivili, ma questo non significa lasciare che la spazzatura “sommerga” un vasto spazio di marciapiedi. Dove sono gli spazzini? È poi, perché anche quando la raccolgono non c’è nessuno che spazza il rimasuglio e poi disinfettano? In questo post, siamo a pochi passi dal castello Ursino, in via Plebiscito angolo via Angeli Custodi, nemmeno la prima circoscrizione non si interessa eppure paghiamo la tassa sulla spazzatura più cara d’Italia.