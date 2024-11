Catania: caos in piazza Roma a causa del semaforo

Lo dico

Situazione quotidiana a Piazza Roma dovuta ad un’errata impostazione del semaforo (hanno allungato i tempi del rosso e diminuito i tempi dedicati al verde), per non parlare della sosta selvaggia, che si evince dalla foto! dal Borgo a Piazza Roma, percorrendo meno di 100 metri su Via Antonino Longo si impiegano 20 minuti! chi di dovere si adoperi per ripristinare il corretto funzionamento semaforico

