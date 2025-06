Catania: caos totale al parcheggio dell’ospedale San Luigi

Lo dico

Sono appena rientrata dall’ospedale San Luigi di viale Fleming a Catania. La situazione all’ingresso è di completo caos. Le macchine all’interno sono parcheggiate anche in doppia file, impedendo così il normale flusso di scorrimento delle auto in ingresso e uscita. Qualche mese fa ho scoperto, recandomi sempre nello stesso luogo, e senza trovare alcuna comunicazione segnaletica informativa, appunto all’ingresso che era stato invertito il senso di percorrenza. L’ingresso era diventato uscita e viceversa. Oggi Nell’area del parcheggio, nessuna presenza di un addetto al traffico, magari un un vigilante o quant’altro che potesse in qualche modo regolare il flusso delle macchine si può anche immaginare e sono testimone di momenti di criticità fra di automobilisti, per non dire dei pedoni che devono fare lo slalom tra le macchine, per non dire delle persone a mobilità ridotta che forse farebbero meglio a prendere un elicottero e farsi depositare sulla sommità dell’edificio…! Ho provato a chiamare la Centrale Operativa della Polizia Municipale, ma non mi hanno neanche risposto. Non credo che una situazione del genere in un luogo così importante per la cura di cittadini e cittadine debba confrontarsi con questo caos, questa bolgia infernale. Chiedo sia ai responsabili della struttura sanitaria ma anche ai responsabili dell’amministrazione comunale meglio ancora se dirigenti dell’ufficio traffico urbano o della polizia municipale, di monitorare questa situazione, ponendo qualche soluzione che consenta un flusso più efficace nell’ingresso nell’uscita e che, così facendo, eviti reazioni esasperate e improvvide da parte di automobilisti che, ricordo a me stessa, sono cittadini e cittadine.