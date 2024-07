Catania: carcasse di sedili e rifiuti in via Ota

Lo dico

In via Ota, quasi al bivio con via Borgese, in un angolino, degli incivili hanno depositato carcasse di sedili auto ed in più qualche busta di rifiuti vari.

L’azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti, nella persona che al telefono prende i reclami, forse neanche ha riferito questo disservizio che ho segnalato

Per favore, che li raccolgano, perchè sono stanco di vedere soprusi di cittadini vergognosi e del menefreghismo delle aziende che non fanno del tutto il proprio dovere.