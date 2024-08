Catania, centro storico: foto di «ordinario» dormitorio

Lo dico

Periferia? No, pieno centro storico di Catania: via Crociferi (dichiarata patrimonio UNESCO ), piazza Asmundo…Foto di ordinario “dormitorio” di persone che, ahimè, non hanno un tetto sopra la testa ma solo un cartone come materasso per dormire sotto le stelle!

Ogni anno d’estate in un centro pieno di turisti si scattano, purtroppo, queste fotografie di “clochard” dormienti che non fanno onore alla nostra città, alla nostra amministrazione e, tanto meno, alla…..dignità umana! Roba da terzo mondo che in una città cosiddetta civile, ci riporta indietro di secoli. Non si può presentare, come biglietto da visita, un centro con un “tappeto” di cartoni per dormire oltre i soliti cumuli di spazzatura. Questa mia per sottolineare che tutto ciò non dovrebbe accadere in centro ma neanche, ovviamente, nelle periferie!M. D. Francica Nava

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA