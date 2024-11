Catania: “Chi paga per le nuove pensiline Amts installate e già in corso di smantellamento?”

Lo dico

A Catania, fra le attuali e gli attuali amministratori della cosa pubblica – ognuna e ognuno amministratore con la competenza o con l’incarico assegnatogli dalle urne o dalle segreterie politiche – in questi ultimi giorni c’è chi riesce a cambiare velocemente idea e magari annullare le proprie delibere. Fra questi amministratori spicca anche il presidente dell’Amts che addirittura travolge, cioè fa smantellare, l’installazione delle nuove pensiline che aveva fatto installare poco tempo fa in alcune fermate centrali dell’Amts. Nuove pensiline-fermate con pannelli di vetro, visibilmente scomode e per nulla sicure per la salute e la sicurezza degli utenti dell’Amts.Fermate, evidentemente, pensate e installate esclusivamente per essere utilizzate come spazio pubblicitario curato da una apposita agenzia privata.

Non solo: sin dalle prime installazioni delle nuove pensiline l’associazione “Catania Più Attiva” aveva denunciato che la loro installazione avvenuta fra il marciapiede e la strada era un disagio e un pericolo per i pedoni, in modo particolare per le persone disabili.

Come dicevamo, in queste ore è in corso lo smantellamento delle pensiline di vetro che vengono rimpiazzate con le precedenti pensiline di ferro battuto che mai avevano dato problemi.

E adesso? Chi paga?