Catania. Chiusura del Campo Scuola di Atletica: mistero e aspettative

Lo dico

Da qualche giorno, un comunicato “anonimo” è apparso nei locali del campo scuola di atletica in via Grasso Finocchiaro, annunciandone la chiusura e lasciando molti a chiedersi il motivo. Diverse ipotesi circolano: c’è chi pensa a una disinfestazione e pulizia straordinaria di spogliatoi, servizi igienici e palestra. Altri sperano nell’eliminazione delle sterpaglie e nella potatura degli alberi. Alcuni “illusi” fantasticano sull’installazione di ventilatori a soffitto negli spogliatoi e in palestra, per rendere finalmente questi locali più civili. Se la chiusura servisse a tali scopi, sarebbe ben accetta. Altrimenti, ci aspettiamo le dovute spiegazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA