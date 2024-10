Catania: cimitero nel caos a due giorni dalla ricorrenza dei defunti

Lo dico

Vorrei segnalare il degrado in cui versa il cimitero di Catania, oggi 29-10-2024, quindi a due giorni dalla festività dei nostri cari estinti, arbusti e materiali di scarto come pietre, cemento e altro sono in bella evidenza, altro che pulizia straordinaria, senza parlare dei bagni che sono in uno stato pietoso, pulizia e igiene zero. Mando le foto che ho fatto oggi con la speranza che il vostro interessamento possa smuovere qualcosa nell’interesse di tutti.