Catania: cittadino esemplare trova e restituisce borsone su Bus Amts

Lo dico

Sono un cittadino. Venerdì 4 luglio, sulla linea 421 dell’AMT, alle ore 18:30 circa, a bordo del bus identificato dal numero 2414, ho trovato un borsone contenente un portafoglio con soldi, un cellulare e altri oggetti. Dopo un momento di riflessione, ha prevalso il mio senso civico e ho deciso di consegnare il borsone all’autista. Quest’ultimo mi ha assicurato che l’avrebbe lasciato all’ufficio oggetti ritrovati della stazione. Successivamente, mi sono recato all’ufficio per tre volte, ma in nessuna occasione hanno saputo fornirmi informazioni utili. Ho anche inviato una email all’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) dell’AMT, senza ottenere risposta. Ho chiamato il numero verde e, quando ho cercato di capire a chi avrei dovuto rivolgermi per avere notizie in merito, l’addetta al ricevimento delle telefonate mi ha detto che mi stavano “facendo una cortesia” e ha chiuso il telefono salutandomi. Ho quindi deciso di scrivere al giornale nella speranza che qualche dirigente potesse intervenire, dimostrando così ai cittadini che l’AMT è un’azienda seria.

