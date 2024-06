Catania: «Cosa fare per far rispettare le regole se chi dovrebbe farle rispettare non risponde?»

Lo dico

Ci troviamo ancora a segnalare una situazione incresciosa che abbiamo anche a voi segnalato più volte.Via Caltanissetta, piccola via a 2 passi da teatro ABC . Sono mesi che segnaliamo al comune e ai vigili urbani questa situazione. Inviate PEC ed email ovunque… nessuna risposta. Questo locale oltre alle piante abusive posteggia una moto sul marciapiede bloccando totalmente il passaggio ai pedoni e costringendo disabili, bambini e gente comune a passare dalla strada e i bidoni dell’immondizia possono stare li??! Cosa dobbiamo fare per far rispettare le regole se chi dovrebbe farle rispettare non risponde?Inoltre quei bidoni sono un invito a chiunque a buttare spazzatura fuori dagli orari.Questa è la situazione attuale dopo anni di segnalazioni

