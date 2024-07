Lo dico

A seguito di questo avviso la sera di domenica 21 luglio gli abitanti di via Ramondetta si sono premurati di cercare parcheggio altrove. Ed ecco come si è presentata la stessa via alle 7.40 di lunedì 22 luglio: sgombera di auto…la sabbia è tutta lì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA