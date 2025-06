Catania: cumulo di rifiuti a ridosso della farmacia territoriale di Piazza Lanza

Lo dico

Ci troviamo a ridosso della farmacia territoriale di Catania in Piazza Lanza, un’area che dovrebbe essere un punto di riferimento per la salute e il decoro urbano. Purtroppo, la realtà è ben diversa: quotidianamente vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, che puntualmente non vengono raccolti. Questa situazione crea un pessimo impatto visivo e solleva serie preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario, specialmente considerando la vicinanza a una farmacia. Il persistere di questo problema non solo deturpa l’immagine della zona, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica, data l’accumulo di immondizia in un luogo così sensibile.

