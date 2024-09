Catania: defibrillatore funge da cestino per i rifiuti nel nuovo parco giochi di piazza Europa

Lo dico

In piazza Europa, nella zona sul mare, nel nuovo parco giochi dei bimbi dove ci sono anche gli attrezzi per l’allenamento dei ragazzi, hanno messo una postazione con defibrillatore. Peccato che sia stata usata come cestino dei rifiuti!

A parte l’incomprensibile motivo per cui l’area giochi dei bimbi di due – quattro anni debba essere condivisa con ragazzi grandi – che con la musica sparata gonfiano i pettorali sugli stessi attrezzi su cui i bambini si arrampicano e giocano – nella piazza i cestini ci sono. Solo l’ inciviltà, il demone che agita questa città, può spingere a mettere la munnizza nella postazione di un dispositivo che salva la vita.Purtroppo non basta inaugurare i parchi gioco, serve il controllo periodico, la manutenzione. Ci sono giochi già rotti con spuntoni e punte che sono diventati potenziali pericoli per i bambini, . Bisogna intervenire subito

