Catania. Degrado in via Sassari, davanti alla Scuola Media: nessun intervento da mesi

Lo dico

Si segnala una situazione di incuria e degrado in via Sassari, precisamente di fronte alla Scuola Media, dove da mesi si attende un intervento da parte dell’Amministrazione comunale. Le siepi lungo il marciapiede risultano completamente incolte, cresciute in maniera incontrollata, invadendo in alcuni punti la sede stradale e creando disagi per studenti, genitori e passanti.

Alla mancanza di manutenzione del verde si aggiunge la presenza di rifiuti abbandonati, che si accumulano giorno dopo giorno senza che venga effettuata alcuna pulizia. Sacchetti, cartacce, plastica e altri materiali sono ormai parte del paesaggio, con conseguenze negative non solo sul decoro urbano, ma anche sulla salute pubblica, soprattutto in prossimità di un edificio scolastico.

È inaccettabile che una zona frequentata quotidianamente da studenti e famiglie venga trascurata in questo modo. L’immagine di una scuola circondata dal degrado è il simbolo di un disinteresse istituzionale che non può essere più tollerato.

Si chiede dunque un intervento immediato per:

Potare le siepi e la vegetazione in eccesso, ripristinando la visibilità e la sicurezza. Rimuovere i rifiuti accumulati, garantendo pulizia e igiene in un’area altamente frequentata. Pianificare interventi periodici di manutenzione, evitando che la situazione torni a peggiorare nel tempo.