Catania: discarica di fronte la casa museo del Vaccarini

Lo dico

Via Colapesce, proprio di fronte alla casa museo del Vaccarini, appena restaurata, vi è una discarica di rifiuti di incivili che per sgomberare appartamenti che diventeranno delle “case vacanza” buttano di tutto, anche materiale edile di scarto proveniente dai lavori per la ristrutturazione. Per non parlare dei rifiuti organici che vengono abbandonati dagli esercenti delle attività gastronomiche limitrofe. È uno scandalo, l’amministrazione deve fare qualcosa.

