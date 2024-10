Lo dico

Ecco il viale Mario Rapisardi la domenica mattina alle 07,30. Restare chiusi in casa perché c’è chi deve arrostire i carciofi e non ci permette di aprire le finestre. Barricati in casa perché c’è chi in maniera naturale si appropria della strada, dello spazio comune, della normalità cittadina per fare business. Le autorità sono assenti, controllo del territorio nullo per cui Catania è questa: ognuno può fare ciò che vuole.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA