Catania: «Emergenza salute pubblica al solarium di Piazza Europa»

Il solarium di Piazza Europa, luogo prediletto dai bagnanti e dai turisti che affollano Catania specialmente nel torrido agosto, si trova al centro di un allarme salute lanciato dal Responsabile Unione Provinciale CISAL di Catania, Giovanni Lo Schiavo. Con una denuncia che si fa eco di una situazione dai contorni preoccupanti, Lo Schiavo mette in luce le condizioni deplorevoli in cui versa questo amato tratto di costa, situato a due passi dalla pittoresca spiaggetta di San Giovanni Li Cuti.“È inaccettabile quello che succede ed assistiamo,” afferma senza mezzi termini Lo Schiavo, che non fa mistero della sua indignazione di fronte a ciò che definisce un’offesa al decoro pubblico e alla salute dei cittadini. Secondo quanto riferito, il problema riguarderebbe scarichi inappropriati di fogne, forse probabili provenienti dai canali sottostanti Corso Italia, che trovano sfogo nelle immediate vicinanze del solarium, con rischi evidenti per la salute pubblica.