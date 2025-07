Catania: estintore abbandonato in via Garibaldi

Lo dico

Questa mattina, in Via Garibaldi a Catania, precisamente davanti al civico 188, si è verificato un episodio di inciviltà e potenziale pericolo che ha destato grande preoccupazione tra i residenti. Qualche cittadino, con un’azione che denota una totale mancanza di consapevolezza sui rischi, ha abbandonato un estintore sotto il sole. Tale gesto è estremamente pericoloso, poiché l’esposizione diretta ai raggi solari può causare un surriscaldamento del contenitore e, di conseguenza, una violenta esplosione, mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti e degli abitanti della zona.

Via Garibaldi, purtroppo, è da tempo una strada che sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni. I residenti lamentano da tempo una generale incuria e la tendenza, da parte di alcuni, a smaltire rifiuti di ogni genere senza alcun rispetto per l’ambiente e la sicurezza altrui. L’abbandono dell’estintore rappresenta un nuovo, preoccupante culmine di questa inciviltà diffusa, toccando il fondo e minacciando direttamente la vita delle persone.