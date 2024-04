Catania: Fermate Amts: passeggeri intrappolati dalle auto posteggiate

Lo dico

La fermata Amts di via Leucatia è solo un esempio di come passeggere e passeggeri sono costretti a salire sui bus: imprigionati dalle auto nelle fermate e poi costretti a immettersi, fra auto e sfreccianti motorini, nella strada per salire sul bus, idem per scendere.Non è la prima volta che solleviamo questa situazione ma dall’Amts persiste… un rumoroso silenzio.

Orazio Vasta,USB ASIA Catania

