Lo dico

Nonostante le diverse segnalazioni, la situazione non sembra interessare chi di dovere. Lo sbocco della fogna realizzato in una palazzina storica di via dottor Consoli sfocia così sulla strada fino al tombino da anni. Siamo al centro di Catania di fronte la Villa Bellini. Pensiamo che oltre il decoro ci sia in ballo la salute dei cittadini.

