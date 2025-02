Catania: grave atto di vandalismo in Piazza Santa Maria di Gesù

Lo dico

Desidero denunciare un grave atto di vandalismo che ha colpito la Piazza Santa Maria di Gesù. È infatti comparsa una scritta con vernice nera e rossa, di grandi dimensioni, recante il messaggio “QUI SI FINANZIA LA GUERRA E GENOCIDIO”. Un graffito che deturpa un’area recentemente rinnovata, causando un danno evidente all’estetica e al decoro della piazza.

È inaccettabile che, dopo gli investimenti pubblici per il rinnovamento di uno spazio così significativo per la comunità, la piazza venga subito vandalizzata. Questo episodio evidenzia una mancanza di rispetto verso la collettività e il denaro pubblico.

Occorre che le autorità competenti si attivino per identificare i responsabili di tale gesto e adottino misure esemplari, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.

Confido che questa denuncia possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tutelare il patrimonio e i beni comuni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA