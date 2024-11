Lo dico

Ore 5.20 del mattino un enorme albero (10mt circa) si sradica e crolla sulla carreggiata in via Vincenzo Giuffrida. Nessun danno riportato e nessun ferito, solo tanto spavento per gli automobilisti che per una frazione di secondo non sono rimasti travolti dalla pianta in caduta libera.

