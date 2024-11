Lo dico

Sono parecchi i rami che in questi giorni si vedono sui marciapiedi o sulle strade Perché sradicati dal forte vento, non sarebbe il caso di fare dei controlli appropriati e nel frattempo rimuovere questi grossi e pericolosi rami? Qui siamo in piazza Santa Maria di Gesù e via Sant’Euplio

