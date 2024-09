Catania: «Il comune deve intervenire per mantenere il decoro della città»

Lo dico

Sono una cittadina residente in via Gaetano Sanfilippo 10, Catania. Vorrei segnalare il degrado in cui versa la strada a causa del disservizio nel ritiro della spazzatura (invio foto scattata questa mattina alle 7:30 da cui si evince che sia ieri che oggi non si è provveduto al ritiro dell’organico/vetro e dell’ indifferenziata). Segnalo altresì che la strada in questione non viene mai spazzata. Mi auguro che il Comune voglia tempestivamente intervenire per mantenere il decoro e la pulizia in tutte le vie della città, non solo in quelle di “rappresentanza”.Valeria Domenica Messineo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA