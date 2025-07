Catania: il Solarium pubblico che disturba la quiete pubblica

Lo dico

“Provate ad immaginare un vicino che ascolta musica per ben 8 ore consecutive, ad alto volume, dalle 18.30 circa fino alle 03.00 di notte!A casa propria ma costretti a sentire “tump tump” per 8 ore.. il mal di testa da scoppiare, non si riesce a dormire anche se l’indomani si va a lavoro. Tutto ciò accade giornalmente al Solarium pubblico di Ognina…Il primo mese di questo stress sta passando, ci saranno anche il secondo ed il terzo ?Certo si cominciano a configurare diversi reati, non vi pare ?Pensate se ne possa parlare o in Italia i cittadini onesti dobbiamo solo subire?

