Lo dico

Questo è lo stato del parco Maria Teresa di Calcutta in via d’Angiò a Catania. I cestini non vengono svuotati da settimane e c’è immondizia ovunque per mancanza di una manutenzione programmata del parco pubblico dove giornalmente i bambini giocano in mezzo a rifiuti di ogni genere

