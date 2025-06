Catania: in via Milano buca con tombino sporgente mette a rischio pedoni e veicoli

Lo dico

In Via Milano, al civico 25, si presenta una situazione di grave pericolo per la sicurezza pubblica. Appena sotto il marciapiede, una profonda buca minaccia l’incolumità di pedoni e veicoli. All’interno di questa cavità, il tombino della Sidra sporge vistosamente dalla superficie stradale, creando un ostacolo insidioso e imprevedibile.

Numerose segnalazioni testimoniano la pericolosità di tale condizione: diverse persone sono già cadute a causa di questo dislivello e i pneumatici dei veicoli subiscono danni significativi, con il rischio di incidenti ben più gravi.